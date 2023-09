Aggressione poliziotto penitenziario del carcere di Messina

Ennesima aggressione ai danni del personale di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Messina. Nella giornata di ieri un detenuto palermitano aggredisce a calci e pugni l’agente di turno in sezione che è stato costretto a ricorrere alle cure mediche, soggetto non nuovo a tali episodi ai danni del personale, infatti lo stesso faceva ingresso nell istituto di Messina per ordine e sicurezza in quanto soli pochi giorni fa si era reso protagonista di altra aggressione ai danni di personale della Casa Circondariale di Caltanissetta.

Per il segretario regionale Sicilia AS.P.PE-CON.SI.PE Giuseppe Crioli purtroppo le aggressioni sono all’ordine del giorno nei penitenziari siciliani che soffrono di un’atavica carenza di organico che mette in discussione la tenuta del sistema penitenziario sull’isola che ospita reclusi di alto spessore criminale.

Per il delegato nazionale AS.P.PE-CON.SI.PE Vincenzo La Monica, ben vengano Protocolli Operativi in supporto all’operatività del personale di Polizia Penitenziaria, ma ciò avrà senso solo qualora saranno effettuati i giusti investimenti sulle risorse strumentali ed umane per combattere la criminalità e mettere in sicurezza le carceri siciliane. (foto di repertorio)