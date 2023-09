Europei Maschili: l’Italia batte a Bari la Macedonia del Nord e vola ai Quarti

Bari. L’Italia supera l’ostacolo Macedonia del Nord e lo fa col punteggio di 3-0 (25-20, 25-12, 25-15) in un PalaFlorio gremito in ogni ordine di posto con 5125 paganti per un incasso pari a 164.985. La Puglia ha risposto presente, così come accaduto fino ad oggi nel tour Azzurro di questo Europeo da Bologna ad Ancona passando per Perugia, un grande abbraccio tricolore che ha coinvolto tutta l’Italia.

Una gara abbastanza a senso unico quella di oggi contro una Macedonia del Nord giunta a Bari come quarta della Pool C. Nella sfida di oggi spiccano i 16 punti di Daniele Lavia con l’87% in attacco, seguito in termini di punti realizzati da Michieletto e Romanò entrambi autori di 12 punti. Nella Macedonia, che ha comunque giocato una buona partita, mettendo in difficoltà gli azzurri nel primo set, in evidenza Ljaftov con 1 0 punti personali.

L’Italia tornerà in campo martedì 12 settembre alle 21.00 per i Quarti di Finale contro la vincente della sfida in programma questa sera tra Olanda e Germania. Nelle altre gare valide per gli Ottavi di Finale la Francia ha battuto la Bulgaria 3-0, la Romania ha avuto la meglio al tie break sulla Croazia e la Slovenia l’ha spuntata al tie break sulla Turchia.

Cronaca

6+1 ormai fisso per Fefè De Giorgi contro la Macedonia con Giannelli e Romanò in diagonale, Lavia e Michieletto schiacciatori, Russo e Galassi al centro e Balaso libero. Lavia firma il primo punto della gara, suo l’attacco vincente da seconda linea. Il doppio muro prima di Romanò poi di Lavia ferma l’attacco macedone 5-2. La Macedonia cerca di infastidire gli azzurri, lo fa cercando di non far allontanare l’Italia 13-9. L’ace di Despotovski porta la Macedonia a quota 14 a 5 punti dall’Italia. Giannelli mette a terra la difesa lunga della Macedonia per il 22-18. La prima palla set per l’Italia arriva sul 24-20, la chiude Romanò per il 25-20 finale.

Nel secondo set De Giorgi conferma il 6+1 iniziale, Michieletto da posto 2 chiude il colpo del 2-1. Galassi alza il muro, suo il punto del 6-2. Break della Macedonia, da 6-3 a 6-5 prima della reazione dell’Italia che si porta sul 9-5. Il divario aumenta nel corso del secondo parziale break azzurro dal 10-6 al 14-6 poi l’allungo azzurro fino al 22-9. La Macedonia arriva a doppia cifra ma ci pensa subito Lavia a conquistare il punto del 23-10, set chiuso sul 25-12 conclusivo.

Nessun cambio tra gli azzurri nel terzo set che inizia sull’equilibrio 2-2. L’Italia preme subito, e si porta avanti 6-3 allungando subito sul 10-4. La pipe di Lavia vale il punto del 11-5. La Macedonia prova a tenere in vita l partita ma l’Italia continua a macinare punti, Romanò mette a terra il punto del 13-8. Spazio per Scanferla sul finale di terzo set, Italia avanti 18-10. In campo anche Alessandro Bovolenta per Romanò, l’errore in attacco della Macedonia porta il punteggio sul 20-10. Il muro di Galassi vale il 22-11, azzurri vicini alla conquista di set e match. Dentro anche Riccardo Sbertoli, l’attacco vincente di Gjorgiev porta la Macedonia a quota 14, a 9 punti dall’Italia. Michieletto conquista la prima palla match, l’Italia ne ha ben 10. Gli azzurri chiudono sul 25-15 con l’attacco di Lavia, vincono e conquistano il pass per i Quarti di Finale in programma martedì 12 settembre alle 21.15.

Dichiarazioni

Daniele Lavia: “Tutti vogliamo vincere, tutti vogliamo tornare a indossare questa medaglia vinta due anni fa, tutti abbiamo voglia di farlo ma ovviamente bisogna vincere sul campo, vedremo. Siamo felici del nostro livello di gioco ma dobbiamo continuare a crescere. Oggi nel primo set abbiamo concesso un pò troppo nelle cose più semplici, questi aspetti dobbiamo migliorarli.

L’approccio alla gara non lo abbiamo sbagliato, avevamo voglia di vincere e lo abbiamo fatto. La cosa positiva è che nei momenti di down del primo set ci siamo ripresi subito e lo abbiamo dimostrato soprattutto nei due set successivi. Più si va avanti nel torneo più la stanchezza si fa sentire, soprattutto quella fisica, abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. La cosa bella di questo gruppo è che tutti sono pronti a dare il massimo, questo ci fa stare tutti più sereni. Vedremo il prosieguo, ora bisogna alzare l’asticella, oggi avremmo potuto accomodarci ma non lo abbiamo fatto. Oggi abbiamo avuto dimostrazione di questo aspetto del nostro carattere ora dobbiamo spingere e andare verso la parte calda del torneo.

Vedremo ora chi sarà la nostra avversaria dei quarti, con la Germania, gara in cui sicuramente non avevamo la pancia piena ma l’abbiamo affrontata al meglio, ora scopriremo chi dovremo affrontare. Germania e Olanda sono avversarie di alto livello, i Quarti di Finale sono la Partita, quella da non sbagliare assolutamente. L’Europeo è un torneo complicato, a tratti più del mondiale. Bisogna sempre approcciare nel modo migliore e dare sempre il 100%. Simone Giannelli è un grandissimo palleggiatore, quando arrivano queste partite difficilmente sbaglia, il rapporto con lui dura da diversi anni. Fuori dal campo siamo una grande famiglia, questa è la verità e la nostra forza. Lo a bbiamo dimostrato tante volte.

Gianluca Galassi: “Per arrivare fino alla fine dobbiamo battagliare e continuare a giocare così. Il merito di ciò che sto facendo è anche di chi mi sta intorno, Simone è un grande palleggiatore, degli esterni che mi danno una buona posizione a muro. Devo lavorare un pò sulla battuta ultimamente ma spero andrà sempre meglio. La Pallavolo è molta psicologia e determinazione, tanti aspetti che vanno curati e che si devono mettere in pratica per giocare nell’alto livello. Ciò che abbiamo intorno è tutto molto bello ma stiamo cercando di creare una bolla intorno a noi per concentrarci sul nostro percorso. E’ bello perchè l’Italia si sta interessando al nostro sport, cosa che sta crescendo negli anni rispetto al 2021 al nostro primo anno di percorso. La vittoria con la Germania non possiamo considerarla, c’erano diverse variazioni, sia loro che l’Olanda sono squadre di alto livello ma come sempre dobbiamo mettere il focus su di noi e puntare alla fine”.

Ferdinando De Giorgi (https://youtu.be/IATSGczCS70?si=lMeUymW8rTM53ve5): “E’ stato un altro giorno di festa incredibile, palazzetto pieno, tanto rumore e tanto tifo. E’ stato bellissimo ed è stata la conferma dell’entusiasmo intorno a questa squadra. Pensando alla parte tecnica ora vogliamo focalizzarci sul nostro gioco e andare dritti senza pensare a gestire o ad altro. Dopo il primo set, dove abbiamo combattuto un pò, siamo stati bravi a non alzare mai il piede dall’acceleratore. Ormai sono partite da dentro o fuori, tutti sono stati coinvolti fino ad oggi, e sappiamo che possiamo contare su tutti, dobbiamo andare avanti così, dritti”.

Yuri Romanò (https://youtu.be/yxtpO0aeg1s?si=Hv4dUL5-jw83EiA9): “Abbiamo fatto quello che volevamo, prendere in mano la partita dall’inizio senza preoccuparci troppo di loro. Siamo contenti di come è andata. E’ stato bello giocare qui, ci siamo divertiti, un grande pubblico, ora aspettiamo di conoscere l’avversaria, sarà sicuramente una squadra che ha giocato molto bene fino ad oggi che sia Germania o che sia Olanda”.

Roberto Russo (https://youtu.be/VghTdiH-IWw?si=XtpTXtH23hVKGipf): “Bisognava vincere, l’abbiamo fatto bene. Dobbiamo pensare alle prossime sfide perchè non abbiamo fatto niente ancora. Abbiamo fatto bene in tutti i fondamentali, forse siamo calati un pò nel primo set, era importante questa prima vittoria ora guardiamo avanti. Vincere aiuta a vincere, con la Germania è stato comunque importante farlo nonostante fossimo già qualificati agli Ottavi. Anche stasera un pienone e spero sia così fino alla fine, ci danno una grande mano”.

Tabellino

Italia – Macedonia del Nord 3 – 0 (25-20, 25-12, 25-15)

Italia: Michieletto 12, Giannelli 4, Galassi 6, Lavia 16, Romanò 12, Russo 8, Balaso (L), Scanferla (L), Bovolenta 0, Sbertoli 0. N.e. Bottolo, Rinaldi, Sanguinetti, Mosca, All. De Giorgi.

Macedonia del Nord: Gjorgiev N. 9, Milev 2, Ljaftov 10, Despotovski 1, Madjunkov 5, Savovski 4, Angelovski (L), Gjorgiev G. 0, Iliev 0, Kostikj 0, Richliev (L). N.e. Efremov, Lepidovski, Nakov. All. Milenkoski.

Arbitri: Bernard Valentar (SVN), Zsolt Mezoffy (HUN)

Durata set: 28 , 23 , 24.

Italia: 5 a, 10 bs, 9 mv, 16 et.

Macedonia del Nord: 1 a, 8 bs, 4 mv, 17 et.

Gallery -> https://rb.gy/z8abu

c.s. – FIPAV