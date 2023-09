Orsi. Partito Animalista Europeo querela Fugatti per istigazione a delinquere

(DIRE) Palermo, 9 Set. – A seguito del decreto del presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, firmato in data 07 c.m. n. 74 avente per oggetto “Legge Provinciale 11 luglio 2018 n. 9. Autorizzazione al prelievo, quale misura di sottrazione all’ambiente naturale, tramite uccisione dell’esemplare di orso F36”, in data odierna il Partito Animalista Europeo ha formalizzato atto di denuncia querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento, per il tramite degli Uffici giudiziari dell’Arma dei Carabinieri di Roma, nei confronti del presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti per i reati di istigazione a delinquere e tentato delitto, artt. 414 e 56 del codice penale.

“L’orsa F36 è stata accusata di un presunto “falso attacco”, mai documentato con video, immagini o fototrappole, lo scorso 30 luglio quando due cacciatori o bracconieri l’avevano colta di sorpresa mentre dormiva con il suo cucciolo. L’orsa ha reagito avvicinandosi alla coppia perché si è sentita disturbata ma è rimasta a dovuta distanza. Mentre in data 6 agosto l’orsa è stata messa in fuga con dei bastoncini da trekking da una coppia di persone di mezz’età. Anche in questo caso nessun attacco, nessuna prova, nessun filmato, e nessuna certezza che sia lo stesso esemplare. Solo ipotesi.

Ricordiamo che l’orsa non è mai stata problematica e non si è mai resa responsabile di aggressioni. Secondo il Pacobace, il “Piano d’azione interregionale per la conservazione dell’orso bruno nelle Alpi centro-orientali” che oltre a categorizzare i comportamenti dei plantigradi definisce anche le azioni che le autorità possono mettere in atto, il “falso attacco” non prevede la rimozione o l’abbattimento dell’animale.- dichiara il presidente del Partito Animalista Europeo, Stefano Fuccelli – Alla luce dei fatti è evidente l’intento criminale di Fugatti, motivato da un presunto tornaconto elettorale in vista delle elezioni del prossimo mese.

Si tratta di una condotta pericolosa non compatibile con l’esercizio della funzione pubblica. Abbiamo il dovere morale e civile di protestare contro le politiche animalicide di Fugatti prima delle elezioni. Sabato 16 settembre abbiamo organizzato congiuntamente ad altre associazioni animaliste una grande mobilitazione nazionale. Il corteo sarà anche contro la caccia visto che il giorno successivo inizierà il calendario venatorio nonché di forte contestazione alla legge rinominata “Far West in città” che consente di sparare a qualsiasi specie, in qualsiasi luogo anche nelle riserve, nei parchi e nelle città ed in qualsiasi ora di giorno e notte.” (Com/Pol/ Dire) 16:42 09-09-23

