USA: invio missili a lungo raggio all’Ucraina?

Molto probabilmente gli Stati Uniti invieranno missili a lungo raggio Atacms all’Ucraina, potrebbe essere la prima volta.

La notizia è stata resa nota da Abc, secondo la quale potrebbero essere inserti nel secondo pacchetto di aiuti, ma ancora non è stata presa una decisione definitiva.

Qualche giorno fa, gli USA, avevano annunciato il secondo pacchetto di armi all’Ucraina in meno di 24 ore, per un valore di ben 600 mln di dollari. L’invio include: munizioni per i sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità (Himars), munizioni di artiglieria da 105 mm e strumenti per lo sminamento (fonte: ansa.it).

AO