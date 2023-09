Lula: no arresto Putin se verrà al prossimo G20

Il Presidente brasiliano Lula, ha dichiarato che il suo omologo russo Putin, non sarà arrestato se si recerà in Brasile per partecipare al prossimo G20.

Sul Presidente della Federazione Russa pende infatti un mandato di cattura della Corte Penale Internazionale relativo a presunti crimini di guerra in Ucraina.

Lula vuole che il prossimo G20, ospitato a Rio de Janerio, sia più inclusivo ed intende infatti invitare il governo di Mosca ufficialmente.

“Abbiamo bisogno di pace e cooperazione invece che di conflitto”, questa la dichiarazione del numero uno di Brasilia rilasciata ai media indiani alla fine dei lavori del G20 a New Delhi.

