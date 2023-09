Festival di Venezia. Red Carpet da urlo per Beniada

Forse non tutti sanno che l’Albania, oltre ad essere stupenda dal punto di vista naturalistico, estremamente interessante per ciò che riguarda l’aspetto storico-culturale e paradisiaca in fatto di spiagge, è una nazione ricca di artisti che, nel corso dei secoli, ha distribuito in giro per il mondo.

Tanti artisti albanesi, più o meno noti, sono arrivati anche nel Bel Paese. C’è uno “squadrone” di pittori, scultori, scrittori albanesi pronti a condividere i propri talenti e si sa nel mondo della moda e della musica ancora di più.