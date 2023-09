Pisa, ritrovato il corpo della donna scomparsa da ieri dalla sua casa di San Miniato

È stato purtroppo ritrovato il cadavere della donna che era scomparsa intorno a mezzogiorno nel comune di San Miniato, in località Ponte a Egola. La donna si era allontanata dalla propria abitazione e non vi aveva fatto più ritorno non dando più notizie di sé.

Le procedure di soccorso sono state subito attivate dai Vigili del Fuoco che hanno inviato sul posto la squadra di terra del distaccamento di Castelfranco, il personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso), i Sommozzatori di Livorno e l’elicottero della flotta aerea del Corpo nazionale.

Dopo un breve volo il Drago 57 del Reparto volo di Cecina ha individuato il corpo della donna nelle acque del fiume Egola. La salma è stata poi recuperata dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Sul posto i Carabinieri di San Miniato e i volontari della Croce Rossa che hanno partecipato alle ricerche.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=88070