Sesto Fiorentino (Fi). Il concerto è l’occasione per lo spaccio

Comando Provinciale di Firenze – Sesto Fiorentino (Fi) , 11/09/2023 11:05

E’ successo Domenica pomeriggio verso le ore 16:00 in via Lucchese, durante i servizi di controllo per l’accesso e filtraggio dei partecipanti ad un concerto.

I Carabinieri della Stazione di Sesto Fiorentino hanno visto un giovane che si è presentato ai varchi visibilmente agitato lo hanno sottoposto a controllo trovandogli 63 involucri confezionati di “eroina”, 18 di “cocaina” e 34 di “ketamina” del peso complessivo di circa 55 grammi.

La droga è stata sequestrata e il 27enne albanese è stato arrestato per l’ipotesi del reato di detenzione ai fini di spaccio e verrà giudicato con il rito direttissimo nell’udienza di convalida disposta per la mattinata odierna.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/il-concerto-%c3%a8-l’occasione-per-lo-spaccio