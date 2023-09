Sicurezza. Gasparri: necessari interventi concreti e maggiore fermezza

(DIRE) Roma, 11 Set. – “Purtroppo nel nostro Paese è diffusa una violenza generale che mi auguro possa essere sconfitta, ma non può succedere da un giorno all’altro. Ci sono vari aspetti da esaminare. Ad esempio alcune periferie, concepite in termini urbanistici post ’68, hanno favorito questo fenomeno.

Ma con questa logica bisognerebbe abbattere interi quartieri. È vero che ci sono territori che andrebbero sicuramente ricostruiti, ma questo fenomeno nasce anche da una cultura sbagliata, perché se osserviamo, ad esempio, le case popolari costruite nel 1910 nella zona della Garbatella a Roma nessuno parla di abbattimento.

La mafia ha registrato pesanti sconfitte nel corso degli anni, ma nonostante le varie gestioni governative non è scomparsa del tutto. Dopo le stragi di Falcone e Borsellino sono state varate misure, come il 41bis, che hanno rafforzato la sicurezza. Quindi c’è sicuramente una percezione di maggiore forza dello Stato. Ma bisogna fare di più.

E bisogna sostenere con interventi concreti le forze di Polizia che sono sul territorio a combattere la criminalità. Il governo, in alcuni provvedimenti, ha fatto degli incrementi per gli organici, ma non basta, bisogna rinnovare i contratti e destinare maggiori fondi. Siamo in una stagione in cui sarà imposta maggiore fermezza”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri a Tagadà su La7. (Vid/ Dire) 17:07 11-09-23