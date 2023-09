Università. Bernini: connessione importante tra centri nazionali e atenei

“Ringrazio lorito per quello che ha fatto e per quello che farà”

(DIRE) Napoli, 11 Set. – “Si sta creando una connessione veramente importante tra centri nazionali che hanno la vocazione di essere un grande booster di crescita di sviluppo e di innovazione, non solo per i territori che li ospitano e per le università che li guidano, ma anche e soprattutto per il sistema Paese. Ringrazio il rettore Lorito non solo per quello che ha fatto ma per quello che farà”.

Lo ha detto la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, in collegamento durante la firma del protocollo d’intesa tra Federico II, Cineca e Comune di Napoli per una nuova sede di Cineca con un centro di supercalcolo integrato nel polo federiciano di Napoli Est.

“Il rettore – ha aggiunto – sa che per ogni iniziativa che facciamo, non solo sul suo territorio, ma anche riferita alla necessaria interconnessione tra università, ricerca, agenzia della sicurezza, imprese, territori, come ministero facciamo sempre un gruppo di ascolto per capire cosa è meglio per i territori.

La Federico II e Lorito, unitamente alle università campane che stanno lavorando benissimo, hanno fatto una scelta che si specchia molto nell’iniziativa di oggi, una scelta di rigenerazione urbana e di valorizzazione dei territori al momento problematici e complessi, come sicuramente San Giovanni a Teduccio per la parte Est di Napoli, che è la zona interessata da questa bellissima iniziativa infrastrutturale e strategica”. (Elm/Dire) 17:16 11-09-23