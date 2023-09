Istituita la commissione padel della ASC

Parole d’ordine della ASC REGGIO CALABRIA: specializzare le diverse discipline sportive

Dopo la formazione della Commissione Regionale ASC “Danze Caraibiche”, ecco istituita la Commissione Padel ASC, capitanata dal Responsabile Tecnico Antonio Turiano.

L’intento della ASC Reggio Calabria è quello di specializzare le diverse discipline sportive realizzando commissioni di tecnici ed esperti del settore, con un ampio bagaglio formativo ed esperienziale, che possano alzare sempre più il livello dello sport in Calabria.

Questo è quanto accaduto per il Padel targato ASC Reggio Calabria, che attendeva solo il maturare dei tempi per giungere alla formazione della Commissione Padel costituita da Antonio Turiano, Pietro Pirrello e Francesco Crocè.

Già dall’organizzazione, nello scorso novembre 2022, dei Corsi Istruttori Padel di primo livello, riconosciuto dal Coni, affidato ai tecnici Michelangelo Marino e Sergio Marcelo Brondo, si è iniziato a seminare il terreno per formare dal punto di vista teorico e pratico gli appassionati padeliste, che hanno deciso di “uscire dal campo” per divenire istruttori qualificati ed in grado di competere con altri esperti del settore.

Step by step, dall’organizzazione del Primo Torneo Nazionale Padel presso il Centro Sportivo “Pianeta Sport”, del Primo Torneo “ASC Padel Day”, che ha visto gareggiare simultaneamente i padeliste ASC a Roma, Reggio Calabria e Cesena, dal Campionato ASC “PADEL” OPEN 2023 presso il “Castiglia Padel Center”, da ASC Swell Padel CUP e I^ Edizione del Campionato Nazionale organizzato insieme alla TPA – Tornei Padel Amatoriali, la ASC, attraverso i propri tecnici e staff organizzativo, non ha perso l’occasione di elevare il livello tecnico del settore e, contestualmente, offrire ai padeliste affiliati ASC l’opportunità di migliorarsi, ottenere ranking e vincere premi.

“Parola chiave: professionalizzare le diverse discipline sportive ” commenta il Presidente Provinciale ASC, Antonio Eraclini. “Come primo Comitato di riferimento della Calabria abbiamo l’obbligo di distinguerci. Non siamo una “associazione-meteora”, ma un Comitato con un numero indeterminato di affiliati, che aumentano sempre più e nei cui confronti siamo tenuti a dare il massimo, offrire sempre più servizi ed essere sempre più innovativi. Non è solo passione, ma un impegno quotidiano per far sì che lo sport in Calabria sia di altissimo livello così come la Commissione appena istituita. I risultati raggiunti negli ultimi tempi sono stati possibili solo grazie al gioco di squadra dei nostri professionisti che da oltre un anno lavorano incessantemente per creare momenti di agonismo, divertimento e condivisione. In particolar modo, i risultati raggiunti nella disciplina sportiva attualmente più diffusa ed amata sono stati possibili grazie al Responsabile Tecnico Padel, Antonio Turiano, per la capacità organizzativa, per la preparazione tecnica e per la stima che gli affiliati ASC nutrono nei suoi confronti, quale uomo di sport e per lo sport. Ed è per questo che è considerato l’uomo di punta della Commissione Padel ASC insieme agli instancabili ed insostituibili Pietro Pirrello e Francesco Crocè.”

La Commissione è già all’opera per organizzare le varie attività ed i Campionati, per far divertire i padeliste affiliati ASC che vorranno confrontarsi a colpi di pallonetto e smash, per migliorarsi in vista delle future competizioni.

Tutte le informazioni sulle attività sulla pagina Facebook ed Instagram “ASC Reggio Calabria”.

