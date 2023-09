Lazzaro, inaugurati i nuovi locali della scuola “Francesco Jerace”

Il sindaco Giovanni Verduci e la vicepresidente della regione Calabria Giusi Princi, a conclusione di una partecipata cerimonia, hanno tagliato il nastro tricolore posto all’ingresso del rinnovato istituto scolastico di Lazzaro invitando così gli studenti, le loro famiglie e i tanti curiosi a visitare le aule e gli uffici della scuola.

Presente tutta l’Amministrazione comunale, precedentemente erano intervenuti il deputato Francesco Cannizzaro, che ha evidenziato la straordinaria capacità del Comune di intercettare e impiegare finanziamenti per lo sviluppo del territorio, il viceprefetto vicario Stefania Caracciolo, che ha sottolineato la particolare attenzione da sempre prestata dal sindaco Verduci alle esigenze dei più giovani, il sindaco ff della Città metropolitana Carmelo Versace, che ha ribadito l’importanza della scuola quale presidio di legalità e cultura e la dirigente scolastica Margherita Sergi che, dopo aver ricordato che l’attività scolastica non si è mai interrotta durante i lavori, ha collegato questo importante risultato all’ottimo lavoro di squadra che ha visto istituzioni, studenti, famiglie, tecnici e la ditta responsabile dell’intervento tutti schierati dalla stessa parte.

“Dopo l’inaugurazione dei locali della scuola elementare e materna di Motta, quello di oggi e un altro importante momento per la nostra comunità e il nostro territorio – ha dichiarato il sindaco Giovanni Verduci. Ringrazio quanti si sono spesi per il raggiungimento di questo traguardo, anche gli scettici della prima ora perché ci hanno dato la forza e la determinazione di non mollare mai, di non arretrare davanti alla tante piccole e grandi difficoltà che abbiamo incontrato. Sono affiancato da assessori e consiglieri volenterosi che, insieme, sono quotidianamente impegnati per il bene comune. Così come posso contare su tecnici, collaboratori e dipendenti comunali competenti, intraprendenti, attenti e carichi di entusiasmo”.

“Da vicepresidente della Regione e soprattutto da donna appartenente allo straordinario mondo della scuola non posso che essere felice e soddisfatta – ha invece esordito l’assessore Giusi Princi. Il sindaco Verduci è un amministratore esperto e molto attento, consapevole delle esigenze del territorio e vicino alla propria comunità. Oggi, insieme, inauguriamo questi nuovi locali che rappresentano un importante punto di partenza per tantissimi giovani che qui si formeranno, cresceranno, faranno esperienza per poi affrontare la vita. L’Amministrazione comunale di Motta San Giovanni – ha poi concluso la vicepresidente – non può che essere un esempio positivo da seguire, sono ormai anni che investe in un settore, quello della scuola, che è propedeutico a qualsiasi politica di sviluppo”.

