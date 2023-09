Lega. Salvini: Le Pen democratica, sto con lei contro socialisti e Macron

(DIRE) Roma, 12 Set. – “Marine Le Pen a Pontida? Le Pen è un’amica, una donna coraggiosa, leale, libera e democratica. Non ci sono spettri pericolosi in giro per l’Europa.

Rappresenta il principale partito in Francia e se io devo scegliere tra i socialisti e Macron e Le Pen dico che la Lega sa da che parte stare: con il centrodestra europeo contro i socialisti, i comunisti e gli pseudo liberali”.

Così il ministro dei Trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, in occasione del congresso della Lega del Lazio in corso all’hotel Ergife di Roma. (Zap/ Dire) 18:36 12-09-23