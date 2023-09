Marocco, numero vittime sale a oltre 2900

22:20 – Il numero delle vittime del terremoto è salito a oltre 2900, mentre il bilancio dei feriti arriva ad oltre 5500. I dati provengono dall’ultimo bilancio del ministero degli Interni. Il sisma, che ha colpito il Paese lo scorso venerdì, ha provocato oltre 1600 vittime nella città di Al Haouz. Sempre secondo il ministero, al momento, non sono state accertate vittime nelle altre province. Su 2901 vittime totali, 2884 sono stati sepolti.

Le autorità stanno lavorando incessantemente per cercare di salvare, evacuare e curare i feriti. Inoltre continuano i lavori per riaprire e ripulire le strade distrutte o danneggiate dal terremoto. Il governo marocchino sta mobilitando tutte le proprie risorse per gestire la situazione e rimediare alle conseguenze dell’immane tragedia. (Fonte ANSA)