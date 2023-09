Difesa. L’Eurocamera approva norme per gli acquisti congiunti

(DIRE) Bruxelles, 13 Set. – Dopo l’accordo interistituzionale sul testo finale raggiunto lo scorso Giugno, il Parlamento europeo riunito in sessione plenaria a Strasburgo ha approvato ieri in via definitiva con 530 voti favorevoli, 66 voti contrari e 32 astensioni il regolamento che mira a rafforzare l’industria europea della Difesa attraverso appalti comuni (Edirpa). Gli Stati membri che parteciperanno in modo volontario e collaborativo agli appalti comuni per sopperire alle loro esigenze più urgenti e critiche nel settore potranno richiedere di attingere allo strumento basato su un budget di 300 milioni di euro istituito dal regolamento.

I consorzi che vorranno candidarsi dovranno comprendere minimo tre Paesi e gli appalti comuni dovranno essere aperti alla partecipazione dei Paesi dell’Associazione europea di libero scambio che sono anche membri dello Spazio economico europeo (Paesi associati). Per poter accedere ai finanziamenti, gli appaltatori e i subappaltatori devono essere stabiliti nell’Unione europea o in un Paese associato e non devono essere soggetti al controllo di un Paese terzo o di un’entità non associata.

Inoltre, stabilisce il regolamento europeo, il costo dei componenti che provengono dall’UE o dai Paesi associati “non deve essere inferiore al 65% del valore stimato del prodotto finale”. Il contributo finanziario proveniente dalle casse europee a ciascun acquisto sarà limitato al 15% del valore stimato del contratto di appalto comune per consorzio.

Questo limite può essere aumentato al 20% se l’Ucraina o la Moldavia sono destinatarie di quantità aggiuntive di prodotti per la difesa, o se almeno il 15% del valore stimato del contratto di appalto comune è assegnato a piccole medie imprese o a società a media capitalizzazione (note come midcap) in qualità di appaltatori o subappaltatori. L’entrata in vigore è legata all’approvazione finale dei 27 ministri dei Paesi membri in seno al Consiglio UE. (Pis/ Dire) 12:23 13-09-23