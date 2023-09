Equitazione. Onorato: orgogliosi che Roma ospiti Longines Global Champions

(DIRE) Roma, 13 Set. – “Siamo orgogliosi di ospitare l’unica tappa italiana del Longines Champions Tour: il circuito di salto a ostacoli più prestigioso al mondo che si svolgerà nella Città Eterna dal 15 al 17 Settembre. Abbiamo voluto che l’evento continuasse a svolgersi nel suggestivo scenario del Circo Massimo: cuore pulsante del calendario degli eventi romani. Con questo appuntamento a Roma arriveranno 120 atleti di 24 diverse nazionalità: l’eccellenza dell’equitazione mondiale.

Una grande opportunità per i turisti che in quei giorni saranno in città, come per romane e romani che potranno assistere ad un weekend di grande sport totalmente ad ingresso gratuito. L’appuntamento si aggiunge a un cartellone di grandi eventi, sportivi, musicali, culturali che sta facendo da volano agli arrivi turistici che quest’anno batteranno ogni record. Una ricchezza per la città ma anche un ottimo motivo in più per visitare la Capitale d’Italia al di là del suo unico patrimonio archeologico e culturale”.

Lo afferma Alessandro Onorato assessore di Roma Capitale a turismo, moda, grandi eventi e sport. (Com/Red/Dire) 13:03 13-09-23