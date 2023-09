15:35 – Nicola Gratteri è il nuovo procurato di Napoli. La sua nuova nomina è stata approvata con la maggioranza al CSM (Consiglio Superiore della Magistratura).

E’ la procura più vasta d’Italia, era vacante da oltre un anno, da quando il dottor Giovanni Melillo era andato via per assumere l’incarico di capo della Direzione Nazionale Antimafia e dell’Antiterrorismo. Una nuova “sfida” per il 65enne Nicola Gratteri che lascia la Procura di Catanzaro.

Fabrizio Pace