Lavoro. INPS: tasso occupazione 61%, massimo storico ma lontano da UE

(DIRE) Roma, 13 Set. – Il tasso di occupazione in Italia è attualmente al 61%. Lo segnala l’Inps nel suo rapporto annuale, presentato alla Camera, sottolineando che rappresenta un massimo storico in precedenza mai raggiunto, nemmeno prima della grande crisi finanziaria internazionale del 2008. Il contributo delle donne al recupero post-pandemico risulta rilevante: il 57,4% di tasso di attività ad aprile 2023 supera quello pre-pandemico e lo stesso vale per il tasso di occupazione, ora pari al 52,3%.

Ad Aprile 2023 il tasso di disoccupazione italiano è risultato pari al 7,8%. Questi andamenti significativamente positivi, si legge ancora, non sono certo sufficienti per considerare superati i problemi strutturali ben noti.

Ad esempio nel confronto con l’Europa, perché il tasso di occupazione italiano è ancora nettamente inferiore alla media UE (che era pari al 69,5% nel terzo trimestre 2022) e a Francia (68%), Germania (77%) e anche Spagna (64%). (Tar/ Dire) 12:31 13-09-23