Libia: dopo disastro si contano vittime. Aiuti italiani già sul posto

13:04 – Dopo il passaggio dell’Uragano Daniel e il crollo delle dighe di Derna, la Libia conta il numero di vittime. La città di Cirenaica ha registrato almeno 6mila vittime, ma le stime dicono che potrebbero arrivare e superare le 10mila a breve, con almeno 30 mila sfollati, comunica TGCOM24.

A Derna la situazione è ancor più catastrofica, in quanto i corpi giacciono per le strade e sotto le macerie, mentre molte famiglie sono ancora bloccate nelle case. La città contava 50 mila abitanti, oggi le autorità locali comunicano che nel cimitero giacciono oltre 700 corpi in attesa dell’identificazione. Le operazioni di soccorso sono state rallentate dallo stato in cui versano le vie di comunicazione dopo la distruzione dell’acqua.

Gli aiuti internazionali sono in moto, in particolare quelli italiani già sul posto, inviando sul posto aiuti umanitari e squadre di soccorso. In arrivo gli aiuti USA, mentre Turchia e Algeria hanno già aperto un ponte aereo di primo soccorso. (cit. TGCOM24)

