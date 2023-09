BCE. Borghi (Lega): Ancora rialzo dei tassi, misura è colma

(DIRE) Roma, 14 Set. – “La signora Lagarde ha portato in dono un altro aumento dei tassi di interesse: questo vuol dire un ulteriore freno per un’economia che già stava rallentando in tutta Europa (tranne nei paesi dove la BCE non c’è come la Polonia) e un altro rialzo delle rate dei mutui per centinaia di migliaia di famiglie.

La cosa incredibile è che questi signori, protetti dal dogma de ‘ l’indipendenza della Banca Centrale’ possono fare quello che vogliono senza dover rispondere a nessuno. Mettiamo che davvero la scelta sia fra inflazione e recessione (e non lo è), come è possibile che una questione così eminentemente politica, così invasiva nella carne viva dei cittadini e delle imprese, sia del tutto sottratta alla democrazia? Alla decisione dei rappresentanti dei cittadini?

L’unico bilanciamento potrebbe essere se i governi fossero liberi di abbassare le tasse, ma se non lo sono – perché si inventano ‘patti di stabilità’ per impedirlo – rimane ai cittadini, solo la scelta del colore della corda a cui impiccarsi. Adesso basta, è ora di ridiscutere tutto sin dalla base a partire dalla BCE, i cui dipendenti peraltro hanno comodi stipendi con una super scala mobile che salgono automaticamente seguendo l’inflazione”. Così il senatore della Lega Claudio Borghi. (Com/Fla/ Dire) 17:31 14-09-23