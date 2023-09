Calanna: tutto pronto per Concorso Pittura “Incontro con gli Emigranti” XV ed.

Si rinnova l’appuntamento annuale a Calanna con la XV ed. del Concorso di Pittura “Incontro con gli Emigranti”, all’interno del progetto “Calanna da Vivere Sempre 2023”, Sabato 16 Settembre 2023 organizzato dalla Pro Loco Calanna in partenariato con le Associazioni Dedalo e Alessandrite e il Comune di Calanna.

Come ogni anno, il concorso si articola in due sezioni, una meditata e una estemporanea, da cui saranno poi scelti 3 vincitori per ognuna. Sono accettati tutti gli artisti.

Il tema per la sezione meditata è “Il ‘900 tra Arte e Letteratura”; per la sezione estemporanea è: “Calanna dal pennello dell’Artista”. L’Opera non deve essere inferiore a centimetri 40 x 40 né superiore a centimetri 100 x 100. Le tele o altri supporti destinati alla realizzazione dell’opera estemporanea vanno timbrati e vidimati presso la sede del Concorso dalle ore 9,30 alle ore 15,00, sita in Teatro Comunale Don Giacomo Vareschi Calanna Centro. L’Opera dovrà essere riconsegnata, finita con attaccaglia, entro le ore 19,00 del giorno della timbratura.

Il ricco programma della serata comprende alle Ore 21:00 il Duo Acustico Placido e Carmine con la partecipazione di Gigi Misefari e alle 21:30 la premiazione.

Il 17 Settembre 2023 Calanna sarà protagonista del libro di Simone Farina alle ore 20:00, in seguito la serata sarà allietata da balli targati A.S.D. Lady Francy dei maestri Francesca Surace e Giuseppe D’Acri.

