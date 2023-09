Ottiglio (Al). Ha uno shock anafilattico alla guida: donna salvata dai Carabinieri

Comando Provinciale di Alessandria – Ottiglio (Al), 14/09/2023 11:35

I Carabinieri della Stazione di Ottiglio hanno salvato una donna di 62 anni bloccata in auto da uno shock anafilattico, grazie a un tempestivo e rocambolesco intervento. Sabato scorso, la pattuglia dei Carabinieri stava transitando sulla S.P. 42 in località Montalbano di Rosignano Monferrato, quando notava un’autovettura che stava rallentando improvvisamente, procedendo a passo d’uomo e senza controllo.

I Carabinieri si accostavano al veicolo in movimento e notavano una donna al volante priva di sensi, con il capo chino, gli occhi socchiusi e la saliva che fuoriusciva dalla bocca. Percepito l’immediato pericolo, uno dei Carabinieri provava ad aprire la portiera e a chiamare la donna senza ottenere risposte. Quindi, senza alcuna esitazione, infrangeva il vetro anteriore lato passeggero e, una volta entrato nell’abitacolo, azionava il freno manuale, bloccando la corsa del veicolo poco prima che finisse nel canale di scolo adiacente alla strada provinciale.

Nel frattempo, l’altro Carabiniere, in costante collegamento con il 118, soccorreva la donna priva di sensi, facendola trasportare immediatamente in “codice rosso” presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Casale Monferrato, dove i medici le diagnosticavano uno shock anafilattico causato da una puntura di calabrone, che l’aveva attinta poco prima che si mettesse alla guida. La 62enne, dimessa dall’ospedale fuori pericolo, ha ringraziato i Carabinieri per l’intervento che le ha salvato la vita.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/ha-uno-shock-anafilattico-alla-guida-donna-salvata-dai-carabinieri