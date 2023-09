Trasporti, aereo: aperte nuove rotte da Catania, ben 4 verso Roma

15:26 – Aeroitalia ha deciso di avviare dal 29 Ottobre voli giornalieri in più per collegare Catania alle destinazioni nazionali e internazionali. Le crescenti esigenze di trasporto e la richiesta di una più ampia scelta di opzioni di viaggio, hanno convinto Aeroitalia a rendere Catania un punto nevralgico di interesse globale. In particolare saranno ben 4 in più i voli giornalieri che collegano Catania a Roma.

La Sicilia, afferma l’amministratore delegato di Aeroitalia Gaetano Intrieri, è di importanza strategica sia come attratazione turistica, sia come hub commerciale e centro di collegamento per molte altre destinazioni. L’aumento dei collegamenti da e verso la Sicilia, contribuirebbero al suo sviluppo economico e al potenziamento delle attività commerciali, scrive DIRE. (cit. DIRE)

SM