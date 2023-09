Tunisia, allarme migranti a Sfax

20:40 – In Tunisia è stato lanciato l’allarme migranti a causa del numero di sbarchi provenienti da paesi come Sudan, Etiopia, Somalia, Ciad, Eritrea e Niger.

Le testimonianze affermano che da inizio Luglio si sta sviluppando una “situazione tragica” nel centro di Sfax. Secondo le organizzazioni firmatarie, centinaia di persone sono state espulse dal proprio Paese natale. In un comunicato rilasciato da queste organizzazioni si evince che: “Molte di queste persone sono poi riuscite a ritornare a Sfax dove vivono in una situazione sanitaria precaria e in condizioni di vita spaventose, senza un tetto, senza accesso ad acqua e cibo“.

Queste organizzazioni richiedono di semplificare l’accesso per le Organizzazioni umanitarie e bypassare i vincoli amministrativi per accelerare l’assistenza. (Fonte ANSA)