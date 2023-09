Unical, Domenico Umbrello nell’élite mondiale delle tecnologie per la produzione industriale

Lo studioso ha ricevuto la fellowship dell’International Academy for Production Engineering, la storica accademia che riunisce gli scienziati più quotati del settore

Il docente dell’Università della Calabria Domenico Umbrello è stato nominato fellow dell’International Academy for Production Engineering (Cirp). L’importante riconoscimento è stato attribuito nello scorso mese di agosto al professore di Tecnologie e sistemi di lavorazione presso il dipartimento di Ingegneria meccanica, energetica e gestionale (Dimeg) dell’Unical.

Il Cirp è un’accademia internazionale di altissimo prestigio che dal 1951 svolge molteplici attività nel settore dell’ingegneria della produzione e che riunisce i maggiori esperti nel campo.

La comunità internazionale del Cirp, vista la carriera di Umbrello nel suo complesso, ha deciso di proporne la nomina a fellow, formalizzata in occasione dell’assemblea generale di Dublino. Umbrello diventa così il primo docente dell’Università della Calabria a ricevere la fellowship dell’Accademia, entrando in una cerchia ristretta di 175 scienziati a livello mondiale e occupando uno dei 15 posti riservati a ricercatori italiani.

La ricerca del professore Umbrello. Laureato con il massimo dei voti in Ingegneria meccanica all’Università della Calabria nel 2001, Umbrello ha poi conseguito il dottorato di ricerca nel 2005 difendendo una tesi sulla modellazione dei processi ad alta velocità di deformazione sotto la guida del prof. Fabrizio Micari, già rettore dell’Università di Palermo.

Si è specializzato in prestigiose accademie internazionali, prima all’Ohio State University, presso il laboratorio del prof. Rajiv Shivpuri, uno dei più quotati scienziati al mondo per la modellazione dei materiali metallici, poi a Lexington, all’Istituto di lavorazioni sostenibili della Università del Kentucky diretto dal prof. I.S. Jawahir.

Domenico Umbrello ha presentato il suo primo lavoro all’assemblea generale del Cirp nel 2009, tenutasi a Boston, con coautore Luigino Filice, ordinario del gruppo di ricerca dell’Unical. Il lavoro risultò tra i più apprezzati della sessione tecnica sulle tematiche del machining e venne annoverato come ricerca di eccellenza. Gli sviluppi seguenti sull’analisi numerica e modellazione dell’integrità superficiale gli permetteranno di essere insignito della prestigiosa Taylor Medal del Cirp nel 2011 a Budapest, premio riservato al miglior ricercatore dell’Accademia.

Nominato professore associato nel 2014, il prof. Umbrello si è successivamente dedicato in maniera più marcata al coordinamento di progetti di ricerca, senza mai abbandonare il proprio interesse verso la ricerca di base coltivata negli anni precedenti.

Dal 2019 fa parte della top 2% science-wide author databases of standardized citation indicators che classifica i migliori scienziati al mondo ed è presente nella classifica Top Scientist di Research.com.

«Esprimo le mie più sincere congratulazioni a Domenico per il prestigioso riconoscimento internazionale ottenuto – ha commentato Francesca Guerriero, direttrice del Dimeg – che sottolinea il suo elevato impegno, dedizione e competenza nel campo della ricerca. Questo riconoscimento è motivo di grande orgoglio. Auguro a Domenico di continuare a perseguire obiettivi sempre più ambiziosi».

comunicato stampa – (fonte dipartimento di Ingegneria meccanica, energetica e gestionale)