Youtuber italiano scomparso a Manhattan ritrovato in un ospedale del New Jersey

Non era reperibile da 3 giorni dopo che il suo cellulare era stato trovato in un parco

La recente vicenda della scomparsa di un youtuber italiano ha finalmente raggiunto un lieto fine, quando poche ore fa le autorità americane lo hanno ritrovato in un ospedale del New Jersey. Il giovane salernitano era scomparso sabato scorso a New York.

Il ragazzo, al momento, è ricoverato presso la struttura sanitaria in buone condizioni di salute, stando almeno alle prime indiscrezioni. Nelle prossime ore, al giovane creator sarà concesso di parlare finalmente i propri familiari, in volo verso gli States. Sabato pomeriggio, il ventunenne si trovava a Manhattan: da quel momento, la famiglia non era più riuscita a mettersi in contatto con lui.

Il giovane, meglio conosciuto sul web con lo pseudonimo di “Kazuosan”, aveva inoltre perso uno dei suoi due cellulari: quando i genitori hanno provato a chiamarlo, infatti, uno sconosciuto ha spiegato loro di aver trovato il telefono presso un parchetto della stessa Manhattan. Negli ultimi giorni, il web è stato inondato da numerosi appelli rivolti a chiunque avesse sue notizie, rilanciati e condivisi anche dai suoi familiari.

Il ragazzo è molto noto in Italia: il suo canale YouTube, in cui si esibisce in game play, recensioni e challenge di vario tipo, ha oltre un milione di iscritti. Nel frattempo, nelle prossime ore, i genitori e il fratello di Cosimo atterreranno a New York. Questi ultimi, preoccupatissimi dalla misteriosa vicenda che ha coinvolto il ventunenne, avevano immediatamente avvertito le autorità statunitensi. C. si trovava negli Stati Uniti per motivi di lavoro, come rivelato dagli stessi familiari.

Il ragazzo, infatti, aveva deciso di raggiungere New York per registrare un video presso la pizzeria “San Matteo”: il proprietario del locale, è originario di Salerno, proprio come lo youtuber. Nonostante ciò, come affermato dai suoi parenti, C. non ha mai messo piede nella celebre pizzeria newyorkese. Dopo oltre 48 ore di ricerche, pochi minuti fa è arrivata finalmente la lieta notizia: il ragazzo è stato ritrovato presso una struttura ospedaliera del New Jersey e, tra circa due ore, la polizia locale cercherà di metterlo in contatto con i familiari rimasti a Salerno.

Al momento, i genitori ed il fratello del giovane sono ancora in aereo e, quasi certamente, non hanno ancora ricevuto la bellissima notizia. Una volta ripresosi completamente, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sarà lo stesso ragazzo a fornire alle autorità statunitensi i dettagli della sua misteriosa scomparsa.

