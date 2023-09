Caserta, scontro tra auto sulla Casilina: 5 feriti estratti dalle lamiere dai Vigili del Fuoco

Tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente accaduto nella serata di ieri intorno alle 22.00 al km 179,600 della Casilina, nel comune di Teano. Sul luogo dell’incidente è intervenuta una squadra di Vigili del fuoco della sede centrale del comando.

I Vigili del Fuoco hanno estratto dalle lamiere cinque persone rimaste ferite nello scontro, quattro di loro sono state poi trasportate all’ospedale civile di Caserta per le cure del caso dai sanitari presenti sul posto con diverse ambulanze.

Le cause di quanto è accaduto sono al vaglio delle Forze dell’Ordine. I Vigili del Fuoco hanno poi messo in sicurezza i veicoli coinvolti nell’incidente in attesa del recupero e sgombero della sede stradale.

