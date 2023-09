Hollywood: lo sciopero sta finendo?

Il Writers Guild of America, che rappresenta gli autori, e l’Alliance of Motion Picture and Television Producers (che include Netflix, Disney, Warner Bros.Discovery), che rappresenta gli Studios, stanno programmando un incontro per riprendere i termini di un negoziato che si terrà settimana prossima con il WGA (Writers Guild of America) che sono i due sindacati attivi negli Stati Uniti D’America a difesa degli sceneggiatori.

E’ stata la stessa WGA a richiedere questo incontro per trovare una soluzione. In un comunicato i rappresentati degli Studios hanno scritto: “ogni società membro dell’AMPTP è impegnata e desiderosa di raggiungere un accordo equo, e di collaborare con il WGA, per porre fine allo sciopero”. La notizia è stata riportata su The Los Angeles Times.

Nonostante la città delle stelle sia paralizzata da Maggio, non vi è stato alcun tipo di sviluppo,molte serie tv e film sono state posticipati. Per supportare le proteste,diversi attori non si sono presentati a molti festival del cinema, come quello di Venezia (fonte: skytg24.it).

AO