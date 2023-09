Libia, Derna: vittime superano le 11.000, ancora molti dispersi

Almeno 11.300 persone hanno perso la vita nella sola Derna durante le inondazioni in Libia, confermati dalla Mezzaluna Rossa libica. Secondo le ultime stime, risultano disperse sempre a Derna ancora 10.100 persone, le quali danno speranza di trovarle vive.

Le stime di vittime e dispersi non sono ancora né definitive né precise, in quanto le ricerche sono ancora in corso, precisa Tamer Ramadan, della Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa nel briefing con la stampa a Ginevra. (cit. ANSA)

