(DIRE) Roma, 15 Set. – “Voglio lanciare un messaggio chiaro a chi vuole entrare illegalmente in Italia: non conviene affidarsi ai trafficanti di esseri umani perchè vi chiedono molti soldi, vi mettono su barche che spesso non sono attrezzate per fare quei viaggi.

E, in ogni caso, se entrate illegalmente in Italia sarete trattenuti e rimpatriati. La nostra situazione non consente di fare nulla di diverso”. Lo dice la premier Giorgia Meloni in un video. (Vid/ Dire) 20:59 15-09-23