13:22 – Continua la stagione degli uragani in America. Gli USA infatti si preparano all’arrivo dell’Urgano Lee. Piogge torrenziali, inondazioni e tornado sono stati il preludio per il New England, il quale dovrà affrontare anche la tempesta di categoria 1 che ha colpito le Bermuda, afferma TGCOM24.

Per la prima volta in 15 anni è stato dichiarato lo Stato di Emergenza dal Governatore del Maine. Con le piogge si prevedono anche raffiche di vento fino a 130 chilometri orari. (cit. TGCOM24)