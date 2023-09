Hawaii: rivisto bilancio dei roghi

Il mese scorso le Hawaii sono state divorate dalle fiamme, gli abitanti per sfuggire dagli incendi hanno dovuto abbandonare le loro dimore per rifugiarsi nell’oceano. Molte le vittime, fino a qualche giorno fa si contavano 115 morti (come avevano affermato le autorità), ma vi è stato un nuovo conteggio, il numero è sceso a 97.

La notizia arriva dal Governatore Josh Green.“Quel numero è leggermente diminuito, perché il Dipartimento della Difesa e tutti i suoi esperti forensi sono stati in grado di aiutarci a discernere meglio chi c’era nelle macchine o nelle case”, come spiega in un video pubblicato sui social.