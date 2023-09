Il lago Titicaca sta diminuendo

Non è un film apocalittico, ma la realtà. Il lago Titicaca che si trova sull’Ande tra Perù e Bolivia, culla degli Inca, è calato di 59 cm. La distesa d’acqua dolce è un simbolo per l’America Latina, oltre ad essere uno dei più grandi. La riserva d’acqua è fondamentale per gli abitanti, sostiene il 70% degli abitanti di Pun0 in Perù.

La notizia è stata confermata dall’ufficio locale del servizio nazionale di meteorologia e idrologia. Si pensa che la riduzione possa raggiungere i 99 cm, entro la fine del 2023.

Il fenomeno viene collegato all’impatto del Nino, che ha innescato condizioni di forte siccità. Si può vedere la diminuzione anche con le immagini satellitari di Global Forest Watch (fonte: ansa.it).

AO