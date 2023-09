NATO. Cesa (UDC): con Cavo Dragone si riconosce ruolo da protagonista Italia

(DIRE) Roma, 16 Set. – “In qualità di presidente della delegazione parlamentare italiana presso l’assemblea parlamentare NATO, esprimo la più viva soddisfazione per la nomina a presidente del Comitato Militare della NATO di Cavo Dragone, ammiraglio dalle indiscusse qualità umane e capacità strategiche.

Con Cavo Dragone si riconosce finalmente all’Italia, secondo Paese anche per numero di persone fornite alla NATO, un ruolo centrale, da vera protagonista. La nomina dell’ammiraglio è un successo della buona diplomazia e della buona politica che quando vengono mosse ad alti livelli sanno raggiungere risultati utili per la nostra nazione. Un sincero augurio di buon lavoro per il nuovo è importante incarico”.

Così ha commentato la nomina di Cavo Dragone, Lorenzo Cesa, neo eletto Presidente della Delegazione Parlamentare Italiana presso l’Assemblea Parlamentare della Nato. (Red/ Dire) 22:30 16-09-23