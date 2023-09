Calanna: D’Angelo e De Franco vincono Concorso di Pittura “Incontro con gli Emigranti”

Si conclude con enorme successo la 15^ Edizione del Concorso di Pittura “Incontro con gli Emigranti” organizzato dalla Pro Loco Calanna in partenariato con l’Associazione Dedalo e Alessandrite, patrocinata dal Comune di Calanna. La manifestazione è stata curata dalla dott.ssa Silvana Marrapodi, Presidente dell’Associazione Dedalo, con la Direzione Artistica del geom. Pietro Morena, Presidente della Pro Loco Calanna, e quella Tecnica della prof.ssa Laura Giovine, Presidente dell’Associazione Alessandrite. La serata è stata allietata dal Duo Acustico Placido Pellicanò e Carmine Chirico con la vivace presentazione di Gianluca Scopelliti.

Numerosi gli artisti accorsi da ogni dove per sfidarsi a colpi di pennello nelle due sezioni del Concorso. La sezione estemporanea, che aveva per tematica “Calanna dal pennello dell’Artista”, ha coinvolto attivamente il borgo, in quanto gli artisti hanno realizzato in loco un’opera ispirata a Calanna. La sezione meditata, invece, comprendeva le opere da studio ispirate alla tematica “Il ‘900 tra Arte e Letteratura”.

Le due sezioni, particolarmente dibattute, hanno fatto emergere come vincitori per quella estemporanea Giuseppe De Franco, Annunziato Vilasi e Angela Panetta, mentre per la sezione meditata Chiara D’Angelo, Domenico Meduri e Tiziana Zimbalatti. Le opere vincitrici sono rimaste di proprietà della Pro Loco Calanna, la quale le esporrà al pubblico nei locali preposti.

Il Sindaco di Calanna, dott. Domenico Romeo, ha mostrato la grande ammirazione per la Pro Loco che tanto si prodiga per il Borgo, e in particolare per le due Associazioni partner Dedalo e Alessandrite, le cui sedi sono nel Centro Storico di Reggio Calabria, eppure continuano da anni a collaborare attivamente con Calanna negli eventi organizzati durante il progetto annuale “Calanna da Vivere Sempre”.

Gli eventi continuano questa sera, Domenica 17 Settembre 2023 dalle ore 20:00, con la presentazione del libro “Kale – Amuna” di Simone Farina e la serata danzante dell’A.S.D. Lady Francy di Francesca Surace e Giuseppe d’Acri, presentata dall’attore comico Gigi Misefari.

Ufficio Stampa Associazione Dedalo