Grande squalo mako salvato dai bagnanti, è successo in Florida

Incredulità tra i bagnanti sorpresi dalla presenza dello squalo mentre prendevano il sole nell’acqua bassa. L’animale è arrivato a riva sino al bagnasciuga e mentre si si contorceva sulla sabbia hanno gettato acqua sulle branchie per farlo respirare.

Le immagini choc, infatti documentano l’eroico salvataggio di un grande squalo mako spiaggiato avvenuto da parte di alcuni bagnanti coraggiosi. Il fatto è accaduto il 15 settembre in Florida, lungo la Pensacola Beach, spiaggia paradisiaca che si affaccia sul Golfo del Messico. È stato un evento raro, e non solo perché le persone hanno salvato la vita a una creatura marina.

I grandi squali raramente si lavano sulle spiagge perché vivono in genere in acque aperte, lontano dalla costa, secondo gli esperti di squali al Museo di Storia Naturale della Florida presso l’Università della Florida a Gainesville. Fortunatamente, i bagnanti hanno reagito in tempo, anche se gli scienziati di squalo che hanno visto il video sospettano che il grande mako non ne sia uscito illeso, poiché il calore e la mancanza di ossigeno probabilmente hanno imposto il corpo dell’animale.

Tina Fey, che ha ripreso le immagini ha dichiarato ai media locali: “Abbiamo fatto del nostro meglio”, ha dichiarato la Fey. No, avete fatto molto di più.”Lo squalo era enorme e, nonostante fosse fuori dall’acqua già da un po’, ancora in forze”. Cercare di rimettere in mare un pesce che pesa diversi quintali non è una operazione semplice. Se poi quel pesce ancora arzillo è un grosso mako, il soccorso richiede forza e tanto coraggio.

Come documentato dalle immagini riprese dalla Fey, infatti, lo squalo ha più di qualche sussulto ed è meglio stare lontani da denti e coda. In ogni caso, dopo qualche minuto, il gruppo, ormai deciso a salvare l’esemplare, si rimette al lavoro e alla fine, il salvataggio riesce. Lo squalo mako è lo squalo che nuota più velocemente, con una velocità che può raggiungere i 90 km orari.

Questo squalo può vivere fino a 30 anni e può raggiungere i 4 metri di lunghezza, le sue prede come il pesce spada, sono intelligenti, veloci e potenti, quindi lo squalo mako si adatta per sviluppare caratteristiche simili alle sue prede. Ma le curiosità dello squalo mako non finiscono qui.

Gli squali mako sono un genere di squali sgombro, scientificamente noti come Isurus e appartengono alla famiglia dei Lamnidi (pesci predatori più grandi della Terra) e si distinguono in due specie esistenti: lo squalo mako a pinna corta e lo squalo mako a pinna lunga.

Lo squalo mako presenta la particolarità che i denti sono lunghi e sottili con cuspidi lisce e visibili anche quando la bocca è chiusa, conferendogli un aspetto temibile. Questo squalo è caratterizzato da una marcata coltre scura: dorsalmente è di un blu indaco metallico, mentre ventralmente è bianco e le pinne pettorali moderatamente corte e la seconda pinna dorsale è molto più piccola della prima. La parte inferiore del muso è bianca, la coda lunata e la chiglia caudale.

Gli squali mako vivono nelle acque tropicali e temperate d’altura, sono altamente migratori, possono attraversare interi oceani e vivono fino a profondità di 500 metri. Questo squalo si trova raramente in acque più fredde di quelle tra i 17 e i 22 gradi. Lo squalo mako è presente comunque in tutto il mondo: nell’Atlantico occidentale si trova dall’Argentina e dal Golfo del Messico a Browns Bank, lungo la piattaforma continentale della Nuova Scozia e persino nel Golfo di San Lorenzo.

Gli squali mako a pinna corta si trovano spesso nelle stesse acque del pesce spada, in quanto sono una fonte di cibo, ed entrambi i pesci preferiscono condizioni ambientali simili. Lo squalo mako, in quanto predatore aggressivo, si nutre principalmente di calamari e pesci ossei, tra cui sgombri, tonni, boniti e pesci spada, ma può mangiare anche altri squali, come le focene e le tartarughe marine. Occasionalmente vengono consumati anche mammiferi marini diversi dalle focene.

Gli squali mako, come la maggior parte degli altri squali, possono mordere, grazie ai loro denti molto lunghi, sottili e incredibilmente affilati che rimangono visibili, come abbiamo spiegato in dettaglio sopra, anche quando la bocca del mako è chiusa. I denti sono disposti dalla natura con circa 12-13 file nella mascella superiore e 11-12 file nella mascella inferiore. Non c’è da stupirsi se gli scienziati affermano che gli squali mako hanno una forza di morso fino a 1360 kg di pressione.

Questo è stato scoperto attraverso la misurazione fisica della forza di morso di uno squalo mako al largo della costa della Nuova Zelanda, come riportato da diverse testate tra cui Newsweek. Gli squali Mako attaccano l’uomo? Gli squali Mako a pinna corta sono i più pericolosi per l’uomo quando vengono catturati dai pescatori e portati sui pescherecci. La buona notizia è che gli squali Mako sono stati responsabili di un solo attacco mortale sui nove registrati contro gli esseri umani.

Gli squali Mako, insieme agli squali bianchi, sono predatori dell’oceano e non sono abituati a stare vicino alle persone. Come tutti gli squali, a volte possono essere imprevedibili e, se si sentono minacciati, possono tentare un morso di avvertimento. Tuttavia, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, specie nel caso dei mako, questo è incredibilmente raro: questi squali sono così intelligenti che capiscono che siamo fuori dal menù e probabilmente fuggiranno piuttosto che mordere un umano. (foto di repertorio)

comunicato stampa Giovanni D’Agata