Lega. Le Pen: gioia incontrare Salvini, grande leader e grande amico

(DIRE) Roma, 17 Settembre – “E’ una gioia incontrare Matteo Salvini che voi avete la fortuna di avere come leader e noi come amico.

Quest’anno siamo impegnati nella stessa lotta che è quella per la nostra libertà, per i nostri popoli e per le nostre patrie”.

“Difendiamo i nostri popoli contro l’ondata migratoria organizzata. Così come lo ha fatto Matteo quando aveva il potere di farlo. Non sapete che in quel momento l’Europa intera guardava l’Italia con ammirazione, e noi eravamo orgogliosi della Lega e di Salvini”.

Lo dice da Pontida la leader del partito francese Rassemblement National, Marine Le Pen. “Noi aspettiamo che quel momento ritorni”, ha concluso. (Red/ Dire) 13:36 17-09-23