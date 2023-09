Migranti. Fitto: piano Von der Leyen accoglie tutte le richieste italiane

(DIRE) Roma, 17 Set. – “La vista di oggi a Lampedusa del Presidente del Consiglio Meloni e del Presidente della Commissione Von der Leyen è storica perché, oltre all’importante carattere simbolico, è carica di contenuti concreti. Lampedusa è un’isola bellissima ed eroica, così come i suoi straordinari abitanti. Oggi è stato dato un segnale forte e chiaro: Lampedusa non è sola, così come non è sola l’Italia. Quella migratoria è una sfida comune che richiede soluzioni comuni ed immediate”. Così il ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, sulla visita del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi a Lampedusa.

“Il piano in dieci punti presentato oggi dalla Presidente Von der Leyen – continua – accoglie tutte le richieste italiane sulla dimensione esterna con particolare riguardo alle politiche di prevenzione delle partenze, alla lotta alle organizzazioni criminali dei trafficanti, alla messa in cantiere di una missione navale nel Mediterraneo, al rafforzamento della politica dei rimpatri affinché restino in Europa solo quelli che ne hanno diritto, all’accelerazione dell’applicazione del Memorandum d’intesa con la Tunisia. Queste misure, associate alle decisioni che verranno prese domani dal Consiglio dei Ministri, rappresentano una risposta efficace e determinata alla pressione migratoria cui è sottoposta l’Italia. Ai problemi si risponde con misure serie e concrete e non con gli slogan. È questo il metodo di lavoro di Giorgia Meloni e del Governo italiano che dimostra ancora una volta,con la presenza di Von der Leyen, la sua grande credibilità internazionale”. (Red/ Dire) 15:30 17-09-23