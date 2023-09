Migranti. Rauti (FdI): A Lampedusa il Governo Meloni ottiene impegno UE

(DIRE) Roma, 17 Set. – “La visita della premier Meloni a Lampedusa insieme alla presidente della Commissione europea Von Der Leyen è un segnale importante e un impegno preso rispetto alla richiesta italiana di una missione navale per bloccare le partenze. Si tratta di un successo per il nostro governo, che non ha mai indietreggiato nella lotta ai trafficati di morte e nel contrasto all’immigrazione clandestina.

L’Italia, prima meta delle ondate migratorie, non può fronteggiare da sola questa pressione, l’Europa deve condividere la gestione dell’emergenza e mettere in campo soluzioni anche a lungo termine per affrontare una questione immensa e che non riguarda solo il nostro Paese.

Il piano annunciato dal presidente Meloni per far fronte all’emergenza migranti prevede anche l’intervento della Difesa che, se attivata, è pronta a mettere disposizione assetti specializzati, tra i quali il Genio militare, come ha sempre fatto ogni volta che è stata chiamata a intervenire”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Isabella Rauti, sottosegretario alla Difesa. (Red/ Dire) 14:49 17-09-23