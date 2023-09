Milano. Incidente mortale pedone travolto alle 4 del mattino

11:00 – Un ventottenne è stato investito ed ucciso a Milano in via Jenner, intorno alle 04:00 del mattino. In base alle notizie fornite dalla Polizia Locale l’investitore non si è fermato a prestare soccorso.

E’ in corso la valutazione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire alla vettura dell’incidente risultato mortale. Il pedone è stato soccorso ma è morto all’Ospedale Niguarda come riporta (RAI Tv). Il giovane deceduto a Milano stava attraversando la strada.

FMP