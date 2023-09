Coronavirus: contagi in aumento in Gran Bretagna

Contagi da Coronavirus in ripresa in Gran Bretagna, il Governo ha infatti deciso di avviare una nuova campagna di vaccinazioni, scrive TGCOM24. A rischio le persone sopra i 65 anni, le quali sono state invitate dalle autorità a sottoporsi alla nuova vaccinazione che è stata migliorata e aggiornata per proteggere anche dalle nuove varianti di Covid-19.

La variante BA.2.86 ha portato i medici ad invocare una prudenza generale, tuttavia, confermano, i ricoveri in terapia intensiva restano comunque sotto i livelli dei mesi in cui la pandemia era all’apice. (cit. TGCOM24)

SM