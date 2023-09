Lampedusa, Von der Leyen: “Saremo noi a decidere e non i trafficanti. Nessuno Stato Membro sarà lasciato solo”

13:24 – La visita della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e della premier Meloni a Lampedusa ha riportato la questione migranti nuovamente in primo piano. La Presidente della Commissione Europea afferma: “Sceglie l’italiano chi accogliere, non i trafficanti. L’Italia può contare sull’Unione Europea” nella gestione dei nuovi sbarchi, perché è necessario avere risposte coordinate. E continua: “L’immigrazione è una sfida europea che richiede una risposta Europea”.

Durante l’incontro è emerso un piano di azione in 10 punti che parte da un supporto navale più intenso al trattenimento per il rimpatrio fino a 18 mesi, alla lotta contro i trafficanti e all’apertura di nuovi corridoi umanitari. A conclusione, Ursula von der Leyen afferma: “Saremo noi a decidere e non i trafficanti. Nessuno Stato Membro sarà lasciato solo”.

Nel frattempo la Francia ha deciso di aprire nuovi Centri di Accoglienza Migranti in terreni siti a qualche centinaio di metri dal confine. I nuovi centri accoglieranno fino a 200 persone e saranno gestiti dalla Protezione Civile. (cit. TGCOM24)

