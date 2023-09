Migranti. Mattarella: la marginalizzazione crea ribellione

(DIRE) Roma, 18 Set. – “La peculiarità della condizione di migranti, unita alle condizioni di povertà di molte loro famiglie, fa sì che queste ragazze e questi ragazzi siano esposti – più di altri – a ritardi o abbandoni scolastici. Non si cresce con il necessario spirito civico nell’isolamento.

Perché forme, pur non dichiarate né intenzionali, di separazione producono rischi gravemente insidiosi per l’intera società. Dobbiamo scongiurare il rischio di giovani che, crescendo al di fuori dei canali scolastici, traducano la loro marginalizzazione in rifiuto della convivenza o come impulso alla ribellione”.

Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Forlì durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2023-2024 all’Istituto Tecnico “Saffi-Alberti”. (Red/ Dire) 18:54 18-09-23