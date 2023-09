Migranti. Mollicone (FdI): bene scelte di governo su nuovi CPR

Estendere a senza fissa dimora a Roma e grandi città”

(DIRE) Roma, 18 Set. – “La visita di ieri di Von Der Leyen smentisce ancora una volta la costruzione fatta da alcuni giornali di sinistra che vuole la Meloni isolata. L’Italia ha ritrovato una credibilità a livello europeo grazie all’impegno e all’attenzione per l’agenda Mattei e garantire lo sviluppo delle nazioni africane con rispetto delle loro culture.

Molto bene la scelta di aprire nuovi Centri per il rimpatrio, per averne uno per ogni Regione e in zone a bassa densità di popolazione, approvata nel Consiglio dei Ministri di oggi.

Fin dalla scorsa legislatura ho presentato Ordini del Giorno, approvati ma mai attuati, per impegnare i Governi di allora a lavorare a questa soluzione. Auspico che queste nuove strutture possano riguardare anche i senza fissa dimora, che sono perlopiù immigrati senza permesso di soggiorno o in attesa di permesso con problemi di alcolismo o psichiatrici e vengono abbandonati per la strada, vivendo in condizione disumane.

Penso al caso emblematico della zona intorno a Roma Termini, che, nonostante l’impegno del Prefetto e delle forze dell’ordine, è vittima di degrado, criminalità e violenza, come testimoniano i quotidiani casi di cronaca. Dobbiamo togliere i senza fissa dimora dalle strade, così da garantire il decoro e la sicurezza per i residenti, per chi ci lavora e per i milioni di turisti che ogni anno transitano in queste zone.

In questi centri di accoglienza, analisi e contenimento dovranno essere concentrati tutti i servizi, dalla Croce Rossa, al volontariato, ai servizi medici e le forze dell’ordine così da permettere, quando nel caso, espulsioni immediate: ti curo, verifico la tua situazione, e se non hai diritto ti espello.

Bisogna dire basta ad ipocriti modelli di finta solidarietà, in vista anche del Giubileo”. Così il deputato di Fratelli d’Italia eletto nel collegio Lazio 1 Federico Mollicone. Red/ Dire) 20:23 18-09-23