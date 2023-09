Migranti. Salvini: difendere i confini con ogni mezzo necessario

(DIRE) Roma, 18 Set. – “Dall’Europa sul fronte sicurezza e immigrazione tante promesse fatti zero. Giorgia Meloni fa benissimo e fa il massimo, girando l’Europa girando il mondo chiedendo tutela per l’Italia.

Detto questo i singoli paesi devono poter essere in grado di proteggere i loro confini e la sicurezza dei loro cittadini con ogni mezzo necessario.

Ne abbiamo parlato oggi in CdM: espulsione, affondamento di barchini e barconi vuoti per sottrarli ai trafficanti e tutti i mezzi necessari per evitare nuove partenze”. Lo dice il vicepremier e ministro Matteo Salvini a ‘Cinque minuti’ su Raiuno. (Red/ Dire) 20:57 18-09-23