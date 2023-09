Perugia. Smarriscono un portafoglio e una scatola contenente più di 2000 € in contanti

Due cittadini virtuosi li riconsegnano alla Polizia

Mentre passeggiava a Perugia, un cittadino ha trovato un portafoglio contenente documenti e 500 euro in contanti, probabilmente scivolato dalla tasca del proprietario. Dopo averlo raccolto, il signore si è portato presso gli uffici della Questura e dopo aver spiegato l’accaduto, l’ha consegnato agli agenti.

Gli operatori, a quel punto, grazie ai documenti presenti nel portafoglio sono riusciti a rintracciare il proprietario. Dopo averlo contattato, l’uomo è stato convocato negli uffici di polizia per la riconsegna. Felice del ritrovamento e di aver evitato tutte le procedure per la denuncia e la duplicazione dei documenti, ha ringraziato i poliziotti e l’onesto cittadino per il prezioso aiuto.

Ma non è l’unico gesto di onestà, infatti, qualche giorno dopo, a Città di Castello, una donna ha rinvenuto una scatola in legno contenente 2643 euro. Pensando che qualcuno potesse averla accidentalmente smarrita, si è subito recata presso il Commissariato di Città di Castello dove ha raccontato l’accaduto fornendo tutte le informazioni utili per il rintraccio del proprietario. È stato quando quest’ultimo si è recato a far denuncia di smarrimento, che è stato informato del ritrovamento.

Sollevato, si è recato presso gli uffici di Polizia dove ha spiegato di aver posato la scatola – con all’interno l’incasso della propria attività – sopra il tettuccio dell’auto, dal quale, all’atto di ripartire, era caduta. Grazie al gesto degli onesti cittadini e alla Polizia di Stato entrambe le vicende sono finite nel migliore dei modi. (foto di repertorio)

