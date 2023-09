Terremoto. Sciame con 80 scosse, sotto osservazione edifici Marradi

(DIRE) Firenze, 18 Set. – Sono state 80 le scosse di terremoto registrate in provincia di Firenze nelle ultime ore. A fare il punto alle 12 è l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che in un report descrive gli eventi più forti dello sciame in corso quelli delle 4.38, con una scossa di magnitudo 3,4, e delle 5.10 con epicentro a Marradi e una magnitudo di 4,9.

L’ultimo evento del report delle 12 risulta alle 11.56 con una scossa di magnitudo 1,3 gradi. Sono in corso intanto i sopralluoghi dei tecnici del Genio civile della Regione e dei Vigili del fuoco nell’area maggiormente interessata dalla raffica di scosse.

Il governatore della Toscana, Eugenio Giani, in una comunicazione sui social segnala in proposito che sono “sotto attenzione” alcuni edifici e chiese a Marradi, in particolare Popolano, Cardeto e Sant’Adriano, e a Palazzuolo sul Senio. Diversamente, invece, non sono stati riscontrati danni all’ospedale di Borgo San Lorenzo né sono arrivate segnalazioni alla centrale del 112 di danni altrove. (Red/ Dire) 13:31 18-09-23