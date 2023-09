Italia-Cina. Gasparri: bene governo su revisione rapporti

(DIRE) Roma, 20 Set. – “Ha fatto bene il governo italiano ad annunciare l’uscita dalla via della Seta. Si tratta di accordi che non sono convenienti per l’Italia. E non hanno portato nessun incremento delle nostre esportazioni verso la Cina.

Quella dell’adesione alla via della Seta fu una scelta di subordinazione dell’Italia alla Cina voluta da Di Maio e da Conte, ovverosia dalla guida grillina del governo italiano, con la complicità di oscuri Sottosegretari apparsi e scomparsi dalla scena politica.

Con la Cina dobbiamo intrattenere rapporti in maniera intelligente e positiva, come ha dimostrato nella sua recente visita il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani in Cina. Ma la svendita dell’Italia alla Cina, attuata da Conte, da Di Maio e dai grillini, è stata una pagina vergognosa della recente storia italiana.

Bene ha fatto la Meloni ad avviare un processo di revisione dei rapporti tra l’Italia e la Cina”. Così il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. (Red/ Dire) 19:07 20-09-23