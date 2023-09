Sport in Costituzione. De Poli: passaggio storico

(DIRE) Roma, 20 Set. – “Lo sport entra in Costituzione! Traguardo storico! Con l’approvazione oggi alla Camera si compie l’ultimo passaggio per l’inserimento dello sport in Costituzione con la modifica dell’articolo 33. L’attività sportiva è’ sinonimo di salute, benessere psicofisico, ma vuol dire anche inclusione sociale.

Ora questo impegno deve tradursi in realtà, potenziando lo sport a scuola e garantendo questo diritto anche e soprattutto nelle periferie delle nostre comunità, a chi vive in una situazione di marginalità sociale”. Così il senatore e presidente UDC Antonio De Poli. (Red/ Dire) 18:54 20-09-23