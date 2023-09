Sport. LEGA: con Giochi Gioventù scriviamo bella pagina scuola

(DIRE) Roma, 20 Set. – “Oggi, scriviamo una bella pagina per la scuola: approvato all’unanimità in Senato il ddl della Lega sulla promozione della pratica sportiva nelle scuole e sull’istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù. Lo sport ha un ruolo essenziale per la salute, la formazione individuale e lo spirito partecipativo, e permette ai nostri ragazzi di esprimere le loro attitudini e la loro personalità.

La reintroduzione dei Giochi rappresenta il modo migliore per educare i giovani ai valori dello sport, al rispetto dell’istituzione scolastica come luogo di crescita e al senso civico. Un coinvolgente strumento di socialità per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado”.

Così in una nota i senatori Massimiliano Romeo e Roberto Marti, rispettivamente capogruppo Lega e presidente della commissione Istruzione e Sport a Palazzo Madama, a margine dell’approvazione del ddl al Senato sulla promozione della pratica sportiva nelle scuole e sull’istituzione dei Nuovi Giochi della Gioventù. (Red/ Dire) 13:23 20-09-23